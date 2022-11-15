اذاعة وتلفزيون
تتويج “نعيمة” بملتقى سينما المجتمع
توج فيلم “نعيمة” لسامي سيف سر الختم من الرباط، بالجائزة الكبرى، التي تحمل اسم جائزة (العين)، خلال حفل إسدال الستار على فعاليات النسخة السادسة لملتقى سينما المجتمع ببئر مزوي بخريبكة. وضمن جوائز التظاهرة جائزة أحسن سيناريو، التي حصدها فيلم “ميثاق” من توقيع المخرج الحسين حنين، بينما منحتأكمل القراءة »
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