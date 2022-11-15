وطنية
30 عزلا في انتظار “منتخبين كبار”
توقعات بالاستماع إلى أصحاب مقاولات ومكاتب دراسات في ملفات أراض جماعية تسببت حالة التنافي في إقالة 55 عضوا من مهامهم الانتدابية، من بينهم 18 رئيس مجلس جماعة ترابية، و30 نائبا للرئيس، وسبعة أعضاء بالغرف المهنية. وكشفت وثيقة رسمية صادرة عن وزارة الداخلية، حصلت «الصباح» على نسخة منها،أكمل القراءة »
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