الصباح الفني
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حلازين عملاقة تغزو غرب فنزويلا يشهد غرب فنزويلا غزوا من حلازين إفريقية عملاقة يمكن أن تنقل التهاب السحايا وطاعون المحاصيل، ويحتمل أن يكون انتشارها عائدا إلى الأمطار الغزيرة التي هطلت أخيرا في المنطقة، حسب ما أفادت الجمعة الماضي، السلطات المحلية ومنظمة “فونداثيون أثول إمبييتاليستا»، غير الحكومية. أكمل القراءة »
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