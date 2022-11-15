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الصباح الفني

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منذ 12 ثانية
حلازين‭ ‬عملاقة‭ ‬تغزو‭ ‬غرب‭ ‬فنزويلا يشهد‭ ‬غرب‭ ‬فنزويلا‭ ‬غزوا‭ ‬من‭ ‬حلازين‭ ‬إفريقية‭ ‬عملاقة‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تنقل‭ ‬التهاب‭ ‬السحايا‭ ‬وطاعون‭ ‬المحاصيل،‭ ‬ويحتمل‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬انتشارها‭ ‬عائدا‭ ‬إلى‭ ‬الأمطار‭ ‬الغزيرة‭ ‬التي‭ ‬هطلت‭ ‬أخيرا‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬حسب‭ ‬ما‭ ‬أفادت‭ ‬الجمعة‭ ‬الماضي،‭ ‬السلطات‭ ‬المحلية‭ ‬ومنظمة‭ “‬فونداثيون‭ ‬أثول‭ ‬إمبييتاليستا‮»‬،‭ ‬غير‭ ‬الحكومية‭.‬ ‭أكمل القراءة »

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منذ 12 ثانية


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