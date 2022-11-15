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وطنية

حموشي يثير الإعجاب بلباس الإحرام

منذ 14 ثانية
الرجل المتواضع لبى رغبة مواطن مغربي أثناء أداء مناسك العمرة لم يفوت عبد اللطيف حموشي، المدير العام لمديرية الأمن الوطني والمدير العام للاستخبارات المدنية، فرصة مشاركته في اجتماع الدورة 48 للمجلس الأعلى لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية المنعقدة بالرياض بالمملكة السعودية، دون أن يزور المسجد الحرام بمكة،أكمل القراءة »

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منذ 14 ثانية


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