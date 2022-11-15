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نور في “موضوع عائلي” انتهت الفنانة نور اللبنانية من تصوير حلقات مسلسل “موضوع عائلي» والمكون من 10 حلقات، ومن المنتظر عرضه دجنبر المقبل. وتقدم نور شخصية جديدة لم تكن ضمن أحداث الجزء الأول، الذي عرض السنة الماضية. وتجسد نور دور دكتورة مخ وأعصاب وتتعرف على عائلة ماجدأكمل القراءة »
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