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“إينولا هولمز” يكسر التوقعات
كسر الجزء الثاني من “إينولا هولمز”، من انتاج منصة “نتفليكس”، كل التوقعات، وحقق نسب مشاهدة بلغت 92 في المائة. وبدأت السلسلة في جزئها الثاني، من جديد في بناء قصة سينمائية مستقلة، وهو ما أعطى الفيلم نفسا جديدا، علما أن التوقعات كانت تقول إن العمل لن يحقق النجاحأكمل القراءة »
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