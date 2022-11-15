الرياضة
معلمة مونديالية في الطريق للمغرب
قطر ستعيد تفكيك ملعب 974 بعد كأس العالم ودول تتنافس عليه علمت “الصباح” من مصادر صحافية بقطر، أن المغرب يوجد ضمن البلدان المرشحة لاستقبال قطع من ملعب 974 المونديالي القابل للتفكك، الذي شيد بمناسبة كأس العالم، وسيتم تفكيكه بعد نهاية المسابقة العالمية. وصممت قطر ملاعب عالمية تمهيداأكمل القراءة »
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