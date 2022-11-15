الرياضة
قضية منشطات بكأس العالم قبل انطلاقه
استبعاد لاعب سعودي بسبب تناوله مادة محظورة وتوقيفه 18 شهرا اضطر الفرنسي هيرفي رونار، مدرب منتخب السعودية، إلى استبعاد المهاجم فهد المولد، من التشكيلة المشاركة في كأس العالم المقبلة، تفاديا لعقوبات، بسبب احتمال تورط اللاعب في قضية منشطات. واستدعى رونار نواف العابد بديلا له، إذ أوضح الاتحادأكمل القراءة »
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