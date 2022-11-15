وطنية
نيران المهنيين تصيب وهبي
أعلن رفع التحدي في معركة كسر العظام والانتصار للحريات أطلق المحامون والعدول والموثقون، والتيار المحافظ في المجتمع، نيران مدفعيتهم صوب عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، الذي قرر رفع التحدي والصمود في معركة طويلة الأمد. وقالت مصادر «الصباح» إن وهبي قرر المواجهة وعدم التخلي عن قناعته، في معركةأكمل القراءة »
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