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التغماوي في “دي فاميلي بلان”
فيلم أمريكي ذو طابع كوميدي يجري تصويره حاليا ينشغل حاليا الممثل سعيد التغماوي بتصوير أحدث أفلامه السينمائية بعنوان “دي فاميلي بلان» من إنتاج «أبل تي في”، الذي يجسد فيه شخصية جديدة تنضاف إلى الشخصيات التي قدمها منذ انطلاق مساره الفني. ووقع الاختيار على التغماوي باعتباره ممثلا مغربيا،أكمل القراءة »
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