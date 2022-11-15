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وطنية

1200‭ “‬يساري‭” ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬الاندماج

منذ 9 ثواني
العزيز‭ ‬يتوسط‭ ‬الساسي‭ ‬وبوطوالة‭ ‬في‭ ‬ندوة‭ ‬سابقة‭         (‬أرشيف‭)‬
اللجنة‭ ‬التحضيرية‭ ‬تحسم‭ ‬في‭ ‬الوثائق‭ ‬والتوافق‭ ‬حول‭ ‬الأجهزة‭ ‬بالتساوي‭ ‬بين‭ ‬المكونات‭ ‬الثلاثة دخل‭ ‬المؤتمر‭ ‬الاندماجي‭ ‬لمكونات‭ ‬اليسار‭ ‬الديمقراطي،‭ ‬مرحلة‭ ‬العد‭ ‬العكسي،‭ ‬بعد‭ ‬مصادقة‭ ‬اللجنة‭ ‬التحضيرية‭ ‬للمؤتمر،‭ ‬أول‭ ‬أمس‭ (‬الأحد‭)‬،‭ ‬على‭ ‬مشاريع‭ ‬الأوراق‭ ‬التي‭ ‬أعدتها‭ ‬اللجن،‭ ‬والتي‭ ‬تهم‭ ‬لجنة‭ ‬الهوية‭ ‬والخط‭ ‬السياسي،‭ ‬ولجنة‭ ‬المشروع‭ ‬المجتمعي‭ ‬والبرنامج‭ ‬العام،‭ ‬ولجنة‭أكمل القراءة »

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منذ 9 ثواني


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