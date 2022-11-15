وطنية
1200 “يساري” في مؤتمر الاندماج
اللجنة التحضيرية تحسم في الوثائق والتوافق حول الأجهزة بالتساوي بين المكونات الثلاثة دخل المؤتمر الاندماجي لمكونات اليسار الديمقراطي، مرحلة العد العكسي، بعد مصادقة اللجنة التحضيرية للمؤتمر، أول أمس (الأحد)، على مشاريع الأوراق التي أعدتها اللجن، والتي تهم لجنة الهوية والخط السياسي، ولجنة المشروع المجتمعي والبرنامج العام، ولجنةأكمل القراءة »
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