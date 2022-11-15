الصباح الفني
لمجرد في حفل بالكويت
يضرب الفنان سعد لمجرد موعدا لجمهوره بالكويت لمتابعة حفل غنائي يوم ثامن عشر نونبر الجاري، ينظم في إطار السهرات التي يحييها نجوم الغناء في الوطن العربي. وسيكون جمهور لمجرد من شتى أقطار العالم العربي على موعد مع حفل يؤدي فيه باقة من ألمع أغانيه، التي كانت وراءأكمل القراءة »
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