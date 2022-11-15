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الصباح الفني

لمجرد‭ ‬في‭ ‬حفل‭ ‬بالكويت

منذ 6 ثواني
يضرب‭ ‬الفنان‭ ‬سعد‭ ‬لمجرد‭ ‬موعدا‭ ‬لجمهوره‭ ‬بالكويت‭ ‬لمتابعة‭ ‬حفل‭ ‬غنائي‭ ‬يوم‭ ‬ثامن‭ ‬عشر‭ ‬نونبر‭ ‬الجاري،‭ ‬ينظم‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬السهرات‭ ‬التي‭ ‬يحييها‭ ‬نجوم‭ ‬الغناء‭ ‬في‭ ‬الوطن‭ ‬العربي‭.‬ وسيكون‭ ‬جمهور‭ ‬لمجرد‭ ‬من‭ ‬شتى‭ ‬أقطار‭ ‬العالم‭ ‬العربي‭ ‬على‭ ‬موعد‭ ‬مع‭ ‬حفل‭ ‬يؤدي‭ ‬فيه‭ ‬باقة‭ ‬من‭ ‬ألمع‭ ‬أغانيه،‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬وراء‭أكمل القراءة »

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منذ 6 ثواني


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