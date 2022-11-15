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وطنية

حصار البرلمان بسرية اللجان

منذ 21 ثانية
الشنقيطي يطرح جدوى قواعد تعطل اكتمال المؤسسة التشريعية وتقريبها من المواطنين بدأت سرية عمل اللجان الدائمة تثير انتقادات البرلمانيين، خاصة في تمرين مشروع قانون المالية، الذي يحتدم فيه النقاش، وتبسط التصورات، وتكثر السجالات بخصوص قضايا وتفاصيل دقيقة، بشكل لا يتاح عادة للجلسة العامة الغوص والنظر فيها، بالنظرأكمل القراءة »

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منذ 21 ثانية


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