اذاعة وتلفزيون
بلعياشي يطلق “في عيوني”
أطلق الفنان نعمان بلعياشي أحدث أغانيه بعنوان “في عيوني”، على قناته الرسمية على “يوتوب». وتقاسم بلعياشي مع متابعي صفحته الرسمية على “إنستغرام» مقطعا من أغنيته الجديدة، في إطار الترويج لها. ومن جهة أخرى، فاجأ بلعياشي متابعيه بنشر صورة من أيام طفولته، معلقا عليها “الطفولة التي لا يمكنأكمل القراءة »
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