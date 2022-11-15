الصباح الفني
الناشط يدعم أسود المونديال بأغنية
يستعد الفنان محسن الناشط لطرح عمل فني جديد، يوم 18 نونبر الجاري، عبارة عن أغنية خاصة لتشجيع المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم والجمهور، بمناسبة تأهل “أسود الأطلس” لمونديال 2022 في قطر. وتعامل ناشط في أغنيته الجديدة مع كاتب الكلمات منصف ابن مدينة آسفي، والملحن عمر سلطان منأكمل القراءة »
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