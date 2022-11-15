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الصباح الفني

الناشط‭ ‬يدعم‭ ‬أسود‭ ‬المونديال‭ ‬بأغنية

منذ 17 ثانية
محسن‭ ‬الناشط‭ (‬خاص‭)‬
يستعد‭ ‬الفنان‭ ‬محسن‭ ‬الناشط‭ ‬لطرح‭ ‬عمل‭ ‬فني‭ ‬جديد،‭ ‬يوم‭ ‬18‭ ‬نونبر‭ ‬الجاري،‭ ‬عبارة‭ ‬عن‭ ‬أغنية‭ ‬خاصة‭ ‬لتشجيع‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬المغربي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬والجمهور،‭ ‬بمناسبة‭ ‬تأهل‭ “‬أسود‭ ‬الأطلس‭” ‬لمونديال‭ ‬2022‭ ‬في‭ ‬قطر‭.‬ وتعامل‭ ‬ناشط‭ ‬في‭ ‬أغنيته‭ ‬الجديدة‭ ‬مع‭ ‬كاتب‭ ‬الكلمات‭ ‬منصف‭ ‬ابن‭ ‬مدينة‭ ‬آسفي،‭ ‬والملحن‭ ‬عمر‭ ‬سلطان‭ ‬من‭أكمل القراءة »

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منذ 17 ثانية


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