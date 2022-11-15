مجتمع
“هليلة”… تحالف الإهمال والطبيعة
سكان بمنطقة جبلية تابعة لتطوان يعيشون شظف العيش تبعد على تطوان بحوالي 20 كيلومترا، وعن مركز جماعة أزلا التي تخضع لنفوذها بحوالي عشرة كيلومترات. إنها المنطقة القروية «هليلة» التي شدت إليها الأنظار قبل أزيد من سنتين، عندما غمرت مياه الفيضانات العديد من منازلها، متسببة في انهيار بعضها،أكمل القراءة »
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