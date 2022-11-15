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لصيقة بالابتزاز

منذ 10 دقائق
3 أسئلة إلى * إبراهيم منقار < تبقى جريمة انتحال صفات ينظمها القانون ملتصقة تماما بجريمة النصب والابتزاز وتترب عنها جرائم أخرى، فغالبا ما تكونان مقرونتين ببعضهما البعض، وتضاف إليهما في بعض الأحيان جرائم التزوير وادعاء لقب بهدف التأثير على الغير من أجل سلب أمواله، ولذا فإنأكمل القراءة »

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