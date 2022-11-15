مجتمع
أسر الشهداء تستنكر تهميشها
اختارت أسر شهداء ومفقودي الصحراء المغربية تخليد ذكرى عيد الشهيد، الذي يصادف يوم ثامن نونبر، لتنظيم وقفات أمام البرلمان ومقر رئاسة أركان الحرب العامة بالرباط، احتجاجا على سوء الأوضاع الاجتماعية والتهميش الذي طالهم وحرمان أبناء الشهداء من الحق في الشغل. وسجلت الجمعية الوطنية لأسر شهداء ومفقودي وأسرىأكمل القراءة »
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