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مجتمع

حملة لتصفية النقل السري

منذ دقيقة واحدة
في وقت يعاني فيه قطاع النقل السياحي، نتيجة تراجع عدد السياح الوافدين على المملكة، بسبب الأزمة الصحية، وإفلاس الكثير من المقاولات، بعد أن حجزت بعض البنوك على أسطولها، ظهرت شبكة من المركبات غير المرخص لها، وشرعت في نقل السياح بأسعار بخسة، وتعرض حياتهم للخطر، ناهيك عن نقلأكمل القراءة »

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منذ دقيقة واحدة


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