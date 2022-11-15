حوادث
إيقاف قاصرين اعتدوا على مثلي بطنجة
كان يرتدي زيا نسائيا والموقوفون شاركوا شبابا إسقاطه على الأرض وتعريضه للسب والركل أوقفت الشرطة القضائية بطنجة، السبت الماضي، مثليا وثلاثة قاصرين، شاركوا شبابا آخرين في الاعتداء عليه وسط المدينة، بعد أن كان مرتديا زيا نسائيا، وهو الاعتداء، الذي تم توثيقه في شريط فيديو تداوله نشطاء عبرأكمل القراءة »
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