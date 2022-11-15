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الطريـق السهـل للاحتيـال

منذ دقيقتين
جانح تقمص شخصية مسؤول أمني باليوسفية لتفادي الإيقاف وآخر لابتزاز شركة بأسفي في السنوات الأخيرة، لوحظ ارتفاع مخيف لجرائم مرتبطة بانتحال صفة ينظمها القانون، رغم أن المشرع المغربي أقر بخطورتها وخصص لها فرعا كاملا  في القانون الجنائي، عنونه  بجرائم انتحال الوظائف أو الألقاب أو الأسماء أو استعمالهاأكمل القراءة »

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منذ دقيقتين


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