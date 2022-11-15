ملف عـــــــدالة
الطريـق السهـل للاحتيـال
جانح تقمص شخصية مسؤول أمني باليوسفية لتفادي الإيقاف وآخر لابتزاز شركة بأسفي في السنوات الأخيرة، لوحظ ارتفاع مخيف لجرائم مرتبطة بانتحال صفة ينظمها القانون، رغم أن المشرع المغربي أقر بخطورتها وخصص لها فرعا كاملا في القانون الجنائي، عنونه بجرائم انتحال الوظائف أو الألقاب أو الأسماء أو استعمالهاأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا