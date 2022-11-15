حوادث
الحبس لأعضاء تعاونية بميسور
راجعت غرفة الجنايات الاستئنافية باستئنافية فاس، أخيرا، حكما ضد خمسة أعضاء بتعاونية بإقليم بولمان، بينهم رئيسها وأمين المال ونائبه، باعوا سيارة مجهزة بوسائل التبريد المتطورة، استفادت منها دعما ضمن مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، في إطار مشروع لتوزيع السمك بميسور. وجعلت العقوبة المحكومين بها نافذة بموجب قرارأكمل القراءة »
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