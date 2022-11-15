حوادث
الأمن يطارد مشهرين بفتيات
ضمن الضحايا قاصرات تعرضن للمس بأعراضهن انطلقت الشرطة القضائية بأزمور في إجراء أبحاث تقنية وعلمية للوصول إلى هويات أصحاب حسابات “فيسبوكية” روعوا المدينة الصغيرة بسلسلة من التدوينات، الماسة بعرض فتيات ضمنهن قاصرات، والمليئة بأساليب القذف والتشهير، المرفوقة بالصور الخاصة بالضحايا، التي جرى تحميلها من حسابات أصلية. وسادأكمل القراءة »
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