حوادث
الرصاص لإيقاف مجرم
اضطر موظف شرطة يعمل بولاية أمن مراكش، أخيرا، لاستخدام سلاحه الوظيفي، لحماية مواطن من اعتداء جسدي خطير وسرقة ممتلكاته، من قبل شخص يشكل موضوع بحث على الصعيد الوطني في قضايا الاعتداء على الأشخاص والممتلكات. وأفاد مصدر “الصباح”، أن المعلومات الأولية للبحث، أظهرت أن الشرطي المتدخل كان ضمنأكمل القراءة »
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