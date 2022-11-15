ملف عـــــــدالة
انتحال صفة… احتيال بطعم النفوذ
متهمون يتقنون الأدوار باستغلال صفات سامية وقضائية وأمنية لإسقاط الضحايا تتكرر جرائم انتحال الصفة، ويسقط في حبالها العديد من الضحايا الطامعين في حلول خارج المساطر، والمستعدين لدفع الأموال لتجنب المساءلة أو الحصول على منفعة وحتى التدخل في ملفات قضائية أو إدارية. وظهر محتالون من ذوي الياقات البيضاء،أكمل القراءة »
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