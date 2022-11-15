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الأمن والدرك والقضاء… طرق للنصب السريع
أكثر الأجهزة استهدافا بانتحال الصفة وشرطي مزيف تزوج 4 نساء بعقود مزيفة ينتحل النصابون صفات مختلفة للاحتيال على ضحاياهم. ويتخفون بستار وظائف هم براء منها، سيما في أسلاك الأمن والدرك والجيش والقضاء والقصر، لسلب الناس أموالهم نظير وعود تتبخر بمرور الوقت ونفاد صبر ضحايا لا حيلة لهمأكمل القراءة »
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