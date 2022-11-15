ملف عـــــــدالة
قاض مزيف يسقط ضحاياه بالجديدة
استولى على ملايين الدراهم باسم الإحسان العمومي بعد النصب على فرنسية أحيلت، أخيرا، العديد من الملفات المتعلقة بالنصب والاحتيال وانتحال صفة على الغرفة الجنحية بابتدائية الجديدة، من بينها المتعلقة بملف تم فيه النصب على مؤسسات ومواطنين تحت غطاء “الإحسان العمومي” للقيام بـعمليات النصب والاحتيال، لأغراض ربحية محض،أكمل القراءة »
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