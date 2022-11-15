الأولى
رائحة مخطط أمريكي في هجوم إسطنبول
المنفذة سورية تلقت الأوامر من “بيكاكا” وكانت تستعد للهرب لليونان وتركيا ترفض تعازي واشنطن لم تمر 24 ساعة على الانفجار الدموي الذي كان شارع الاستقلال بمنطقة تقسيم بإسطنبول، مسرحا له، حتى تمكن الأمن التركي من فك لغزه، واعتقال المسؤولين عنه، ضمنهم منفذة العملية السورية، أحلام البشير، بعدماأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا