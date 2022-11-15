الأولى
موظفون ومتقاعدون يحتلون ملاعب القرب
كشفت معطيات حصلت عليها «الصباح» أن برنامج ملاعب القرب، الذي أطلقته الحكومة منذ سنوات، زاغ عن الجدوى التي جاء من أجلها، والمتمثلة في تقريب الفضاءات الرياضية من الشباب في الأحياء السكنية. وحسب المعطيات نفسها، فإن طلبات استغلال ملاعب القرب، أصبحت تأتي في الغالب من جمعيات الموظفين والمتقاعدينأكمل القراءة »
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