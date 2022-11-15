الأولى
الداخلية تنقذ قيادها من المتابعة
رجال السلطة يهدمون والرؤساء يصححون الأخطاء أمام القضاء وزعت الداخلية على المصالح الإقليمية للإدارة الترابية استشارة صادرة عن قسم النزاعات بمديرية المؤسسات المحلية تنقذ قياد الهدم من ورطة المتابعة القضائية، مذكرة بأن رؤساء الجماعات هم أصحاب الصفة للدفاع عن الملك العام، في مواجهة احتلاله بدون ترخيص، فيأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا