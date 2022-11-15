الأولى
وكالات مزورة للتحايل على القضاء
أثارت شكاية رفعت إلى رئاسة النيابة العامة، فضيحة استعمال وكالات مزورة باسم شركات للتحايل على القضاء، عبر استغلالها في تصفية حسابات، عبر دعاوى قضائية بتهم الاختلاس وخيانة الأمانة والتزوير، كما الأمر لقضية رائجة أمام محكمة بالجنوب. وتحدثت الشكاية عن وجود شبكة تضم جهات نافذة وموظفين في مصلحةأكمل القراءة »
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