الأولى
إحالة قاض مستشار على الجنايات
أنهى قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة باستئنافية الرباط، التحقيق مع المستشار بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، المتابع على خلفية ملف قضاة البيضاء، وقرر إحالته على غرفة الجنايات، بتهمتي الارتشاء واستغلال النفوذ، وهما التهمتان اللتان وجهتا إليه في بداية التحقيق، واللتان يتابع بهما آخرون في الملف نفسه المفتوح بالبيضاء، غير أنأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا