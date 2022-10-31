الأولى
قياديون من “بيجيدي” برئاسة الحكومة
مكلفون بمهام لدى أخنوش “يأكلون الغلة ويسبون الملة” ضرب العدالة والتنمية «تسونامي” جديد، بعدما تم اكتشاف اشتغال ثلاثة قياديين في الحزب، مكلفين بمهام في إدارة رئاسة حكومة عزيز أخنوش، يحصلون من خلالها على تعويضات تقارب 50 ألف درهم، وفي الوقت نفسه يهاجمون سياسة الحكومة والوزراء عبر صياغةأكمل القراءة »
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