تنظيم الدورة الـ 22 لنصف ماراطون العيون الدولي

تنعقد، الأحد المقبل، الدورة الثانية والعشرون لـ “نصف ماراطون العيون الدولي”، المنظم تحت الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس، من قبل نادي شباب الساقية الحمراء لألعاب القوى.

وأفاد بلاغ للمنظمين بأن هذه الدورة، المنظمة تحت إشراف الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى وعصبة جهة العيون – الساقية الحمراء للعبة، في إطار تخليد الشعب المغربي للذكرى السابعة والأربعين للمسيرة الخضراء، ستعرف مشاركة عدائين وعداءات من إثيوبيا وكينيا وإريتيريا وفرنسا واسبانيا والسنغال وجزر القمر والغابون وساحل العاج وأوغندا، والبحرين، وجنوب إفريقيا، إلى جانب أبرز العدائين المغاربة.

وأضاف البلاغ أن هذه التظاهرة الرياضية، المنظمة بدعم من ولاية جهة العيون – الساقية الحمراء، والمجلس الجهوي، والمجلس الإقليمي للعيون، وجماعتي العيون والمرسى، ووكالة الجنوب، وفوسبوكراع، وعدد من الشركاء والداعمين، ستعرف كذلك تنظيم سباق للأطفال والناشئين (أقل من 16 سنة) وسباق خاص بالمعاهد والجامعات والمؤسسات التعليمية على مسافتي 03 و05 كيلومترات.

وتسعى اللجنة المنظمة لنصف ماراطون العيون الدولي، في سياق التزامها بدفتر التحملات الذي يفرضه الاتحاد الدولي، إلى اعتماد آخر التقنيات الرقمية والإلكترونية لضبط توقيت المشاركين بناء على مقاييس الجامعة والاتحاد الدولي، والجمعية الدولية للسباقات على الطريق، وكذا الرفع من قيمة الجوائز وتوفير أحسن الظروف لاستقبال وإيواء العدائين والمشاركين.

يشار إلى أن نصف ماراطون العيون حاصل على اعتراف دولي من الجمعية الدولية للماراطون والسباقات على الطريق المعترف بها لدى الاتحاد الدولي لألعاب القوى، بالنظر إلى مستوى التنظيم وفضاءات الاستقبال التي تستجيب للمعايير الدولية.