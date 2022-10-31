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“موكرو مافيا” تروع أوربا
إيقاف مغاربة في إسبانيا وحجز أسلحة ووثائق تؤكد غسل الأموال في العقار استعانت الشرطة الوطنية الإسبانية والهولندية بفرقة أمنية خاصة لإيقاف أفراد أخطر عصابة أوربية، المعروفة باسم “موكرو مافيا”، وحجز أسلحة نارية ووثائق تشير إلى غسل أموال المخدرات في عقارات ومنتجعات سياحية بإسبانيا. وأدى تنسيق أمني إسبانيأكمل القراءة »
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