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روائح رشوة بمراكز جهوية للاستثمار
مزاجية أعضاء لجنة الاستثمارات حاسمة في قبول الملفات تناوب نواب أعضاء في لجنة المالية، نهاية الأسبوع الماضي، لمناسبة المناقشة العامة لمشروع قانون المالية، على جلد المراكز الجهوية للاستثمار، التي وصفوها بأكبر معرقل للاستثمار. وقال رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية، “نعم أقول، وأكرر، إن المراكز الجهوية للاستثمار،أكمل القراءة »
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