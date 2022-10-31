أخبار الصباح
أخبار الصباح
< دركي نقل دركي، أخيرا، إلى المستشفى العسكري بالرباط، لتلقي العلاج، بعد سقوطه من شقة بالطابق الثاني بمنطقة النواصر، ضواحي البيضاء، لما حاول دخول غرفة من نافذة. وفتح تحقيق في النازلة، إذ تبين أن الدركي يعمل بكوكبة الدراجين بالخميسات، وكان رفقة فتاة بالشقة المذكورة، وأن خلافا بينهماأكمل القراءة »
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