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افتتاحية

إخوة جامع

منذ 17 ثانية
ما وقع لجامع المعتصم مع إخوته في العدالة والتنمية، يشبه كثيرا ما وقع لسيدنا يوسف عليه السلام (نتحدث عن العبرة وليس الأشخاص)، حين استدرجوه إلى خلاء من أجل الرعي، وطمأنوا والده برعايته والإحسان إليه، وحراسته من الذئاب. لكن، ما كان يبطنه إخوة يوسف، هو الشر بعينه، إذأكمل القراءة »

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منذ 17 ثانية


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