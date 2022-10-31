افتتاحية
إخوة جامع
ما وقع لجامع المعتصم مع إخوته في العدالة والتنمية، يشبه كثيرا ما وقع لسيدنا يوسف عليه السلام (نتحدث عن العبرة وليس الأشخاص)، حين استدرجوه إلى خلاء من أجل الرعي، وطمأنوا والده برعايته والإحسان إليه، وحراسته من الذئاب. لكن، ما كان يبطنه إخوة يوسف، هو الشر بعينه، إذأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا