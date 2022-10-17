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غانم تطل بـ “أنستونا” تخوض الفنانة دنيا سمير غانم، أولى تجاربها المسرحية من خلال عمل يحمل اسم “أنستونا”، وهو من تأليف كريم سامي وأحمد عبد الوهاب، وإخراج خالد جلال. وتضم المسرحية عددا من الأسماء منها بيومي فؤاد، وسامي مغاوري، وكريم عفيفي، وعمرو عبد العزيز، وآخرون. وأعلنت سميرأكمل القراءة »
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