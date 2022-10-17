مجتمع
166 مليارا ضائعة للضمان الاجتماعي
إدارة الصندوق لجأت إلى مسطرة التحصيل الجبري لاستخلاص مستحقاتها يعتزم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي شن حملة في صفوف العمال غير الأجراء الذين لم يؤدوا واجبات انخراطهم، إذ من أصل مليوني منخرط في التأمين الإجباري على المرض، حوالي 336 ألفا منهم التزموا بأداء مستحقات الصندوق، ما يمثل 16أكمل القراءة »
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