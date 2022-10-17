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مجتمع

166‭ ‬مليارا‭ ‬ضائعة‭ ‬للضمان‭ ‬الاجتماعي‭ ‬

منذ 3 دقائق
التجار ضمن المستهدفين بمسطرة التحصيل الجبري (أرشيف)
إدارة‭ ‬الصندوق‭ ‬لجأت‭ ‬إلى‭ ‬مسطرة‭ ‬التحصيل‭ ‬الجبري‭ ‬لاستخلاص‭ ‬مستحقاتها يعتزم‭ ‬الصندوق‭ ‬الوطني‭ ‬للضمان‭ ‬الاجتماعي‭ ‬شن‭ ‬حملة‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬العمال‭ ‬غير‭ ‬الأجراء‭ ‬الذين‭ ‬لم‭ ‬يؤدوا‭ ‬واجبات‭ ‬انخراطهم،‭ ‬إذ‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬مليوني‭ ‬منخرط‭ ‬في‭ ‬التأمين‭ ‬الإجباري‭ ‬على‭ ‬المرض،‭ ‬حوالي‭ ‬336‭ ‬ألفا‭ ‬منهم‭ ‬التزموا‭ ‬بأداء‭ ‬مستحقات‭ ‬الصندوق،‭ ‬ما‭ ‬يمثل‭ ‬16‭أكمل القراءة »

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