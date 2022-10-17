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وطنية

المخاريق‭ ‬يطالب‭ ‬بزيادة‭ ‬عامة‭ ‬في‭ ‬الأجور

منذ 3 دقائق
الاتحاد‭ ‬المغربي‭ ‬للشغل‭ ‬اقترح‭ ‬تخفيضات‭ ‬في‭ ‬الضريبة‭ ‬على‭ ‬الدخل‭ ‬ولقجع‭ ‬يرد‭ ‬على‭ ‬مقترحات‭ ‬النقابات أفادت‭ ‬مصادر‭ ‬نقابية‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬المغربي‭ ‬للشغل،‭ ‬أن‭ ‬فوزي‭ ‬لقجع،‭ ‬الوزير‭ ‬المنتدب‭ ‬المكلف‭ ‬بالميزانية،‭ ‬سيستقبل‭ ‬اليوم‭ (‬الاثنين‭) ‬ممثلي‭ ‬المركزيات‭ ‬النقابية،‭ ‬للرد‭ ‬على‭ ‬مقترحاتها‭ ‬بشأن‭ ‬تحسين‭ ‬الدخل،‭ ‬والتخفيضات‭ ‬المقترحة‭ ‬على‭ ‬الضريبة‭.‬ وقدمت‭ ‬النقابات‭ ‬مقترحاتها‭أكمل القراءة »

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منذ 3 دقائق


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