وطنية
المخاريق يطالب بزيادة عامة في الأجور
الاتحاد المغربي للشغل اقترح تخفيضات في الضريبة على الدخل ولقجع يرد على مقترحات النقابات أفادت مصادر نقابية من الاتحاد المغربي للشغل، أن فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، سيستقبل اليوم (الاثنين) ممثلي المركزيات النقابية، للرد على مقترحاتها بشأن تحسين الدخل، والتخفيضات المقترحة على الضريبة. وقدمت النقابات مقترحاتهاأكمل القراءة »
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