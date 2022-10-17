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‭”‬أوبك‭+” ‬وحسابات‭ ‬السياسة‭ ‬والاقتصاد

منذ 4 دقائق
سالم‭ ‬الكتبي
كل‭ ‬طرف‭ ‬في‭ ‬معادلة‭ ‬البيع‭ ‬والشراء‭ ‬يبحث‭ ‬عن‭ ‬مصالحه‭ ‬والمسألة‭ ‬ممارسة‭ ‬تجارية بقلم‭:  ‬سالم‭ ‬الكتبي‭(*)‬ في‭ ‬وقت‭ ‬كان‭ ‬فيه‭ ‬مسؤولو‭ ‬إدارة‭ ‬الرئيس‭ ‬بايدن‭ ‬يكيلون‭ ‬الاتهامات‭ ‬لمنظمة‭ “‬أوبك‭+” ‬بالانحياز‭ ‬لروسيا‭ ‬والاصطفاف‭ ‬إلى‭ ‬جانبها،‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬قرار‭ ‬خفض‭ ‬إنتاج‭ ‬النفط‭ ‬بنحو‭ ‬مليوني‭ ‬برميل‭ ‬يوميا،‭ ‬خرج‭ ‬وزير‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الألماني‭ ‬روبرت‭أكمل القراءة »

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منذ 4 دقائق


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