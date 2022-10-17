منبر
”أوبك+” وحسابات السياسة والاقتصاد
كل طرف في معادلة البيع والشراء يبحث عن مصالحه والمسألة ممارسة تجارية بقلم: سالم الكتبي(*) في وقت كان فيه مسؤولو إدارة الرئيس بايدن يكيلون الاتهامات لمنظمة “أوبك+” بالانحياز لروسيا والاصطفاف إلى جانبها، على خلفية قرار خفض إنتاج النفط بنحو مليوني برميل يوميا، خرج وزير الاقتصاد الألماني روبرتأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا