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الرياضة

الوديات تربك المنتخب

منذ دقيقتين
الدنمارك وصربيا يعتذران والجامعة تسابق الزمن لإقناع منتخب أوربي والكشف عن لائحة 55 الجمعة وجد وليد الركراكي، الناخب الوطني، نفسه في حرج كبير، بعدما رفض منتخبا الدنمارك وصربيا مواجهة المنتخب الوطني في مستهل نونبر المقبل، في سياق تحضيراته لنهائيات كأس العالم بقطر 2022. وبينما رفض المنتخب الدنماركيأكمل القراءة »

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منذ دقيقتين


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