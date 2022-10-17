الرياضة
الوديات تربك المنتخب
الدنمارك وصربيا يعتذران والجامعة تسابق الزمن لإقناع منتخب أوربي والكشف عن لائحة 55 الجمعة وجد وليد الركراكي، الناخب الوطني، نفسه في حرج كبير، بعدما رفض منتخبا الدنمارك وصربيا مواجهة المنتخب الوطني في مستهل نونبر المقبل، في سياق تحضيراته لنهائيات كأس العالم بقطر 2022. وبينما رفض المنتخب الدنماركيأكمل القراءة »
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