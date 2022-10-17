وطنية
تقرير يفضح نشاط العملات المشفرة بالمغرب
منصة “بلوكتشين تشين” كشفت حجم تعاملات بلغ 566 مليار دولار في منطقة “مينا” فضحت معطيات جديدة، معززة بأرقام، استمرار نشاط المتعاملين المغاربة بالعملات المشفرة، رغم حظرها من قبل بنك المغرب، الذي يعد لمشروع قانون يؤطر تداولها، بتنسيق مع وزارة الاقتصاد والمالية وصندوق النقد الدولي. وأفادت المعطيات ذاتها،أكمل القراءة »
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