الصباح الفني
المرابط بطلة “الأسير” التركي
تقاسمت محاسن المرابط، مع متابعي صفحتها الرسمية على “إنستغرام”، بعض تفاصيل تجربة جديدة تخوضها، مؤكدة مشاركتها في مسلسل درامي تركي جديد بعنوان “الأسير”. وقالت المرابط إنها تلعب في المسلسل أحد الادوار الرئيسية إلى جانب الممثل التركي جينك تورون، لتنشر ابنة القصر الكبير، الملصق الرسمي للعمل أرفقته بتعليقأكمل القراءة »
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