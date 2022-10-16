تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية بمصالح الأمن الوطني

أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، بداية الأسبوع الجاري، عن لائحة جديدة من التعيينات بمجموعة من مناصب المسؤولية بالمصالح المركزية للأمن الوطني، وأخرى مماثلة بالمصالح اللآممركزة للشرطة بوجدة وسلا والقنيطرة والرباط.

وشملت هذه التعيينات، التي أشر عليها عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني، وضع إطار أمني بالنيابة على رأس القسم المالي التابع لمديرية التجهيز والميزانية، وتعيين رئيس لمصلحة العمل الاجتماعي بمديرية أمن القصور والإقامات الملكية، ثم، على المستوى اللامركزي، تعيين رئيس لمنطقة أمن القنيطرة ورئيس لفرقة مكافحة العصابات بالأمن الإقليمي بسلا، وتعيين رئيس للفرقة الثانية التابعة لمجموعة حماية المنشآت الحساسة بالرباط.

أما على المستوى اللامركزي، فشهدت ولاية أمن وجدة تعيين مجموعة من الأطر الأمنية المتمرسة على رأس سبع دوائر للشرطة تغطي مجموعة من الأحياء والمناطق الحضرية التابعة لدائرة نفوذ منطقة أمن وجدة.

وتندرج هذه التعيينات في سياق تنزيل مضامين ميثاق الولوج إلى مناصب المسؤولية في صفوف الأمن الوطني، عبر تدعيم الكفاءات المهنية من خلال مواكبة ولوجها لمختلف مستويات التدبير الإداري والوظيفي الشرطي، وفق آليات ترتكز على مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص بين الأطر الأمنية، الأمر الذي ينعكس بشكل مباشر على جودة وفعالية خدمات المرفق العام الشرطي الموجهة لعموم المواطنين والمقيمين والأجانب على التراب الوطني.