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المقامــة الزيدانيــة
نص مستوحى من روايات ومحاضرات الدكتور يوسف زيدان هذه المقامة مستوحاة من بعض روايات ومحاضرات الدكتور يوسف زيدان. كُتبت في أكتوبر 2019، وأُلقيت في اجتماعٍ لنادٍ للقراءة في نونبر من السنة نفسها، وكان ذلك في بروكسيل بحضور يوسف زيدان الذي اقترح علي نشرها. وها أنا أغتنم فرصةأكمل القراءة »
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