fbpx
منبر

المقامــة‭ ‬الزيدانيــة

منذ 4 ثواني
عزيز‭ ‬ددان‭
نص‭ ‬مستوحى‭ ‬من‭ ‬روايات‭ ‬ومحاضرات‭ ‬الدكتور‭ ‬يوسف‭ ‬زيدان هذه‭ ‬المقامة‭ ‬مستوحاة‭ ‬من‭ ‬بعض‭ ‬روايات‭ ‬ومحاضرات‭ ‬الدكتور‭ ‬يوسف‭ ‬زيدان‭. ‬كُتبت‭ ‬في‭ ‬أكتوبر‭ ‬2019،‭ ‬وأُلقيت‭ ‬في‭ ‬اجتماعٍ‭  ‬لنادٍ‭ ‬للقراءة‭ ‬في‭ ‬نونبر‭ ‬من‭ ‬السنة‭ ‬نفسها،‭ ‬وكان‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬بروكسيل‭ ‬بحضور‭ ‬يوسف‭ ‬زيدان‭ ‬الذي‭ ‬اقترح‭ ‬علي‭ ‬نشرها‭. ‬وها‭ ‬أنا‭ ‬أغتنم‭ ‬فرصة‭أكمل القراءة »

هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 4 ثواني


شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى