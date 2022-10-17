الرياضة
الياميق: سأعود قبل المونديال
كشف جواد الياميق، لاعب بلد الوليد الإسباني، قدرته على التعافي قبل مونديال قطر. وأوضح الياميق في تصريحات تلفزيونية، أن بإمكانه الوجود رفقة المنتخب الوطني في مونديال قطر، وتعافيه من الإصابة التي تعرض لها في إحدى مباريات فريقه بالدوري الإسباني الممتاز، إن سارت التحضيرات التي يخوضها منذ مدة،أكمل القراءة »
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