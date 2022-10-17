الرياضة
مساع لثني هاري عن الاعتزال
المدير التنفيذي لـ «الغلوري» يقود المحاولات ويتفهم غضب البطل المغربي يقود سكوت رودمان، المدير التنفيذي لمنظمة “الغلوري»، مساعي من أجل إعادة البطل المغربي بدر هاري للحلبة، وإلغاء اعتزاله، الذي أعلن عنه أخيرا، بعد خسارته نزالا مع الهولندي أليستير أوفيريم. وكشف رودمان لصحف هولندية، أنه اتصل مباشرة ببدرأكمل القراءة »
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