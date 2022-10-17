الرياضة
رسالة رياضية: القوانين النائمة
لا تتماشى الترسانة القانونية لكرة القدم الوطنية مع القوانين العامة والمواثيق الدولية في عدة حالات، بل لا تتماشى حتى مع ما يقتضيه العقل. مثلا، يتعارض منع عدد كبير من اللاعبين من الحق في اللعب مع أنديتهم، بحجة أن هذه الأندية لم تسو وضعيتها الإدارية والمالية، مع مبدأأكمل القراءة »
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